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13 Temmuz 2017 10:44

Orman köylüsüne 33 milyon 300 bin liralık destek verildi

Kahramanmaraş’ta, Orman ve Su İşleri Bakanlığının, orman köylerinde yaşayan vatandaşların gelir düzeyini artırmak amacıyla 33 milyon 300 bin TL destek sağladığı bildirildi.

Orman köylüsüne 33 milyon 300 bin liralık destek verildi

13 Temmuz 2017 10:44


Bakanlık tarafından orman köylerinde yaşayanların sosyal ve ekonomik gelişmelerini desteklemek maksadıyla geliştirilen projeler ülke genelinde uygulanıyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü’nce (OGM) bu projelerin devam ettiği Kahramanmaraş’ta orman mahallerinde yaşayan vatandaşlara kredi desteği verdi.


Bölgelerin coğrafi şartları göz önüne alınarak uygun projeleri hayata geçiren Bakanlık Kahramanmaraş’ta süt sığırcılığı, süt koyunculuğu, alabalıkçılık, dam örtülüğü, kalorifer soba, güneş enerjisi ve fenni arıcılık başta olmak üzere birçok alanda orman mahallelerinde yaşayan vatandaşlara 33 milyon 300 bin TL kredi desteği sağladı.


2003 yılından bu yana 10 bin 632 aileye destek veren Bakanlık, 2017 yılı için de 500 aileye 2 milyon 800 bin TL destek vermeyi hedefliyor.


Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, bakanlık olarak orman köylülerini de düşündüklerini onların kalkınmalarını desteklemek gayesiyle birçok proje geliştirdiklerini ve bu projelerle vatandaşlara ilave istihdam alanları oluşturduklarını ifade etti.




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