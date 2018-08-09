Orman yangın tatbikatı gerçeği aratmadı

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, orman yangınlarıyla hem havadan hem de karadan teknolojinin son imkanlarını kullanarak mücadele ediyor. 520 işçi, 49 arazöz, 18 su tankeri, 29 ilk müdahale aracı, 8 dozer, 5 greyder ve 5 treylerin kara gücünden oluşan ekip oluşabilecek yangınlar için hazır bekletiliyor. Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan hazırlıklar sonrası orman yangınlarına nasıl müdahale edildiğini anlatan bir de tatbikat gerçekleştirdi. Orman yangını tatbikatı gerçeği aratmazken, helikopter içi dolu havuzdan su alarak yangını çıktığı bölgeye bıraktı. Karadan ise arazözler ve orman yangın işçileri yangına kısa sürede müdahale etti.

Düzenlenen tatbikata katılan AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, “Keşke yangınlar hiç olmazsa ama hayatın gerçeği, hava şartları ile bir takım kasti işler de oluyor. Ama bunun yanında kısa sürede müdahale eden orman yangın söndürme müdahale ekibi var herkesi tebrik ediyorum” diye konuştu.

Yangına müdahale de kullanılan araç gereçler hakkında bilgiler veren Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş, “Yangınsı bir sezon diliyoruz, ama yangın olduğu zamanda çok güçlü bir yangın söndürme ekibimiz var. 59 adet arazözümüz var, 18 ilk müdahale aracımız, 500 civarında mevsimlik işçilerimiz var. Bununla beraber 2 adet yangın söndürme helikopterlerimiz var. Tüm bu yer ve hava araçlarımız ile yangını en kısa sürede müdahale etmeye gayret ediyoruz. İnşallah Kahramanmaraş’ta yangınsız bir sezon geçirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Yangın tatbikatı sonrası orman yangın ekipleri hortum çekme yarışı düzenledi. Yarışmada sınıra ulaşıp hortumu en hızlı çeken ekibe kupa ve çeşitli hediyeler verildi. Son olarak, Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş, yangına müdahale esnasında yangın erinin kullandığı araç ve gereçler tanıttı. Diğer yandan, bu yıl Kahramanmaraş’ta 17, Gaziantep’ten 16, Hatay’dan 47 adet yangın çıktığı bildirildi.