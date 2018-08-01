Ormanlık alanlar çöplüğe döndü

Onikişubat ilçesinde yer alan Gedemenli, Cumhuriyet ve Kılavuzlu mahallelerinde yer alan ormanlık alanlara piknik yapmak için gelen vatandaşlar, adeta çöp yığınlarıyla karşılaşıyor. Bununla beraber ormana atılan cam kırıkları ve atılmış şişeler, yaz aylarında büyük yangın riski oluşturuyor.

Ormanlık bölgelerin daha temiz kullanılmasın isteyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtafiye Dairesi Başkanı Cahit Küçükönder, ormanlık alanların adeta çöplüğe dönüştüğünü, hem çevrenin kirletildiğini katledildiğini hem de yangın riskinin yükseldiğini söyledi.

İnsanların çevreye ve ormana karşı duyarlı olmasını isteyen Küçükönder, bir sigara izmaritinin piknik ateşinden sıçrayacak bir kıvılcımın, etrafa bırakılan cam şişe ve çöplerin, olası yangın riskini maksimum seviyeye çıkaracağını ifade etti.

Küçükönder, "Ormanlar adeta sarhoşların mekanı haline gelmiş durumda. Yeşil alan içinde hem piknik yapıp hem de ateş yakanlar var. Özellikle kazma bağları girişindeki ormanlık alanlar çöp yığınları ile dolu. Allah korusun burada çıkacak bir yangın rüzgarlı bir havada şehrimizin batı ve kuzey yamaçlarına yani yerleşim yerine doğru ilerleyebilir. Orman yangını bir kıvılcımla başlar ama sonra felakete dönüşebilir. Akdeniz bölgesinin ormanları yangın yönünden çok riskli bir bölgemiz. Bir kıvılcımla on binlerce hektarlık alan çöle dönüşebilir. Sonrasında tüm imkanlar seferber edilse dahi aynı bitki örtüsünü geri getirmek on yıllar alıyor. Çocuklarımıza, torunlarımıza daha yaşanılır bir çevre bırakmalıyız. Bu yüzden daha fazla özveri, daha fazla sorumluluk gerekiyor.’’ Diye konuştu.