Örsün üzerinde bu kez demir değil dondurma dövüldü

Kahramanmaraş'ta ikincisi düzenlenen geleneksel dondurma festivalinde, ustalar örsün üzerinde demir değil dondurma ezdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve dondurma üreticileri tarafından organize edilen festival renkli görüntülere sahne olmaya devam ediyor. Trabzon Bulvarı'nda düzenlenen festivalde vatandaşlar yaz mevsiminin son günlerinde doyasıya dondurma yemenin keyfini yaşadı.

Kahramanmaraş'ta dondurma üreticisi Alpedo Kervan Standı'nda ise dondurma ustaları kaşık şov yaptı, vatandaşlara bol bol dondurma ikram etti. İnsanların ilgisini çeken bir diğer gösteri ise örs üzerinde dondurma ezilmesiydi. Kalıp halindeki dondurma iki usta tarafından ezilerek dövüldü.

Kahramanmaraş'ta dondurma yemenin ayrıcalıklı olduğunu söyleyen Alpedo Kervan Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, “Önceden dedelerimiz örs üzerinde demir ezerlermiş, şimdi de biz örs üzerinde dondurma eziyoruz” dedi.

Kervancıoğlu, şunları kaydetti:

“Kahramanmaraş bilindiği gibi dondurma kenti. Kahramanmaraş'ta dondurma kültürü bir başkadır. Ahir Dağı'nda yetişen salep ile keçi sütünün karışımından oluşur. Geçmişte biz Ahir Dağı'nda kar ile yapardık dondurmayı. Kahramanmaraş dondurması olması için Ahır Dağı'ndaki keçilerin otlandığı sütün olması gerekiyor. Bir de bu dondurmayı yapabilmek için usta olmak gerekiyor. Biz ustalarımızı 13 yaşında alıp eğitimini veriyoruz ve dondurma ustası oluyor. Biz Kahramanmaraşlılarla beraber festivali yaşıyoruz ve dondurmayı doyurduk. Dondurmayı örs ile dövüyoruz. Önceden dedelerimiz örs ile demir dövüyorlardı, şimdi ise biz dondurma dövüyoruz bu bir başarıdır. Biz her yıl kendimizi geliştiriyoruz. Dondurmayı dövüyoruz ve halkımıza ikram ediyoruz. Artık her dondurma da Maraş dondurması olarak satış yapamayacak. Bunu yapabilmek için hakiki keçi sütü, salep olacak ve bunun yanı sıra hijyenik bir işletmenin olması gerekiyor.”