Otobüs gelin arabası oldu

Otobüsün hostes koltuğuna oturan gelin Zeliha Tektaş, "Çok da güzel oldu" dedi.

Elbistan’da otobüs şoförlüğü yapan Burak Tektaş, dünya evine girme kararı aldığı gelin Zeliha Tektaş’ı değişik bir yolla baba evinden almak istedi. Bu fikrini iş arkadaşları ile de paylaşan damat, şoförlüğünü yaptığı otobüsü gelin arabası yapma kararı aldı. Bu kararını müstakbel eşi ile de paylaşan Tektaş, olumlu yanıt aldıktan sonra düğün günü otobüsünü gelin arabası olarak süsledi. Otobüsüyle Ceyhan Nehri’nin kaynadığı yer olan Pınarbaşı bölgesine giden çift, burada kendilerini gören vatandaşların şaşkın bakışları ile karşılaştı. Gelin arabası olarak süslenen otobüsün direksiyonundaki damadı ve hostes koltuğunda oturan gelini gören vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Burak Tektaş’ın, düğünlerini özel kılmak için seçtiği bu yönteme onay verdiğini belirten Zeliha Tektaş, “Eşimin iş arabası olduğu için gelin arabası olarak otobüsü seçtik. Hatıra olarak kalsın istedik. Çok da güzel oldu. Güzel bir duygu, bizi görenler gülerek geçiyorlar” diye konuştu.

Damat Burak Tektaş ise, bu ilginç fikrinin, ileride çocuklarına anlatacak bir anı olarak kalacağını söyledi. Tektaş, “Mesleğim icabı gelin arabam otobüsüm olsun istedim. Herkesten bir farkımız olsun istedim. Bu fikrimi sunduğum herkes de hoş karşıladı. İş arkadaşlarım ve patronum da beni kırmayarak isteğimi kabul ettiler. Onlara da teşekkür ediyorum. Herkes düğününü farklı kılmak için bir çaba içerisine giriyor. Herkes de böyle bir değişiklik yapmak istiyor. Ben de otobüsü gelin arabası yaptım. İleride çocuklarımıza anlatacağımız güzel bir anı oldu. Görenlere de örnek oldu” ifadelerini kullandı.

El ele tutuşarak gelin arabası olan otobüsün önünde poz veren çift, daha sonra düğün salonunun yolunu tuttu.