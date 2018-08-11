Otobüste fenalaşan yolcuyu kurtarma çabası

Fenalaşan yaşlı adama otobüs içinde bulunan bir hemşire uzun süre kalp mesajı yaparken o anlar saniye saniye görüntülendi.

Olay, Necip Fazıl Şehir Hastanesinden Sütçü İmam Üniversitesi arası yolcu taşıyan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine ait 46 H 0215 plakalı halk otobüsünde meydana geldi. Azerbaycan Bulvarı merkez otobüs durağında pazar alışverişi sonrası evine gitmek için halk otobüsüne binen Yaşar Pektemiz, koltuğuna oturduktan birkaç dakika sonra fenalaştı. Otobüsün içine düşen yaşlı adamı fark eden diğer yolcular, durumu şoför Ali Akçada’a bildirdi. Şoför, yaşlı adamı hastaneye yetiştirmek için hiç düşünmeden güzergahını en yakın hastaneye çevirdi. O anlarda fenalaşan yaşlı adama otobüs içinde bulunan ismi öğrenilemeyen hemşire uzun süre kalp mesajı yaptı.

Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Yaşar Pektemiz, sağlık görevlileri tarafından otobüs içinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavisi için hastane yoğun bakım servisine alındı. Yaşar Pektemiz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yaşanan o anları İHA muhabirine anlatan halk otobüsü şoförü Ali Akçadağ, "Merkez otobüs durağında amcamız bindi, kartını çekti ve koltuğuna oturdu. Bütün yolcular bindikten sonra devam ettim. Yolcular bir anda bağırmaya başladı, ‘amca düştü’ diye. O sırada ben aracı durdurdum ve şehir hastanesinden aldığım bir hemşire vardı o hastaya müdahale etti. Ardından hemen hastaneye sürdüm otobüsümü ve ambulans ve doktorlar geldi. Hasta bir başka hastaneye kaldırıldı. Bizim yapmamız gereken buydu ve biz de yaptık" diye konuştu.