Diğer
Kategoriler
11 Ağustos 2018 13:36

Otobüste fenalaşan yolcuyu kurtarma çabası

Kahramanmaraş’ta şehir içi halk otobüsünde fenalaşan yaşlı adam için şoför ve yolcular seferber oldu.

Otobüste fenalaşan yolcuyu kurtarma çabası

11 Ağustos 2018 13:36

Fenalaşan yaşlı adama otobüs içinde bulunan bir hemşire uzun süre kalp mesajı yaparken o anlar saniye saniye görüntülendi.


Olay, Necip Fazıl Şehir Hastanesinden Sütçü İmam Üniversitesi arası yolcu taşıyan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine ait 46 H 0215 plakalı halk otobüsünde meydana geldi. Azerbaycan Bulvarı merkez otobüs durağında pazar alışverişi sonrası evine gitmek için halk otobüsüne binen Yaşar Pektemiz, koltuğuna oturduktan birkaç dakika sonra fenalaştı. Otobüsün içine düşen yaşlı adamı fark eden diğer yolcular, durumu şoför Ali Akçada’a bildirdi. Şoför, yaşlı adamı hastaneye yetiştirmek için hiç düşünmeden güzergahını en yakın hastaneye çevirdi. O anlarda fenalaşan yaşlı adama otobüs içinde bulunan ismi öğrenilemeyen hemşire uzun süre kalp mesajı yaptı.


Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Yaşar Pektemiz, sağlık görevlileri tarafından otobüs içinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavisi için hastane yoğun bakım servisine alındı. Yaşar Pektemiz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Yaşanan o anları İHA muhabirine anlatan halk otobüsü şoförü Ali Akçadağ, "Merkez otobüs durağında amcamız bindi, kartını çekti ve koltuğuna oturdu. Bütün yolcular bindikten sonra devam ettim. Yolcular bir anda bağırmaya başladı, ‘amca düştü’ diye. O sırada ben aracı durdurdum ve şehir hastanesinden aldığım bir hemşire vardı o hastaya müdahale etti. Ardından hemen hastaneye sürdüm otobüsümü ve ambulans ve doktorlar geldi. Hasta bir başka hastaneye kaldırıldı. Bizim yapmamız gereken buydu ve biz de yaptık" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
KAHRAMANMARAŞ HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    37°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Sıcak
    36°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç