Otolardan hırsızlık yapan şebeke çökertildi

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri değişik tarihlerde meydana gelen otodan hırsızlık olayları ile ilgili geniş çaplı çalışma yaptı.

Park halindeki araçların kapısını anahtar uydurarak açan ve camlarını kırarak hırsızlık yapan şüphelilere yönelik operasyonda 5 kişi yakalandı. Operasyonda şüphelilerin ifadesinden yola çıkan polis, otolardan çalınan malzemeleri eksiksiz ele geçirdi.

Gözaltına alınan Burak G. (22), Serdar Ö. (25), Fatih K. (30) ile Emre D. (23) sağlık kontrollerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine konulurken, bir kişi serbest bırakıldı.

Farklı tarihlerde 11 ayrı hırsızlık olayının aydınlatıldığı operasyonda gözaltına alınan zanlılardan biri sağlık raporu için getirildiği hastanede kendisini görüntüleyen gazetecilere, "İyi çek, yakışıklı mıyım" dedi.