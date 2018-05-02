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02 Mayıs 2018 17:15

Otolardan hırsızlık yapan şebeke çökertildi

Kahramanmaraş’ta otolardan hırsızlık yapan 4 kişilik şebeke, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla çökertildi.

Otolardan hırsızlık yapan şebeke çökertildi

02 Mayıs 2018 17:15


Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri değişik tarihlerde meydana gelen otodan hırsızlık olayları ile ilgili geniş çaplı çalışma yaptı.


Park halindeki araçların kapısını anahtar uydurarak açan ve camlarını kırarak hırsızlık yapan şüphelilere yönelik operasyonda 5 kişi yakalandı. Operasyonda şüphelilerin ifadesinden yola çıkan polis, otolardan çalınan malzemeleri eksiksiz ele geçirdi.


Gözaltına alınan Burak G. (22), Serdar Ö. (25), Fatih K. (30) ile Emre D. (23) sağlık kontrollerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine konulurken, bir kişi serbest bırakıldı.


Farklı tarihlerde 11 ayrı hırsızlık olayının aydınlatıldığı operasyonda gözaltına alınan zanlılardan biri sağlık raporu için getirildiği hastanede kendisini görüntüleyen gazetecilere, "İyi çek, yakışıklı mıyım" dedi.




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