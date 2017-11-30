Otomobil alev alev yandı

Olay, Pınarbaşı Caddesi ile Hürriyet Sokak’ın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Sokak’tan Pınarbaşı Caddesi’ne dönüş yapmak isteyen Celal Güler yönetimindeki 46 EY 657 plakalı otomobil, motor bölümünden bir anda alev aldı. Sürücü Güler, alev topuna dönüşen otomobilden kendisini son anda dışarı attı. Otomobili saran alevlere ilk olarak çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Diğer sürücülerin araçlarındaki yangın tüpü ile alevleri söndürme çabaları yetmeyince Elbistan İtfaiye ekiplerinden yardım istendi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobili tamamen kaplamadan yangını söndürdü. Yangında otomobilin motor kısmında büyük çaplı hasar meydana geldi.

Otomobil, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasını tamamlamasının ardından çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.