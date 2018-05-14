Otomobil anne ile kızına böyle çarptı

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı’nda plakası öğrenilemeyen bir otomobilin, yaya geçidinde çarptığı Lütfiye Kanadıkırık (31) kaza yerinde, kızı Hatice Sinem Kanadıkırık (5) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hamile olan annenin karnındaki 5 aylık erkek bebeği ise sezaryenle dünyaya getirilerek yoğun bakıma alındı.

Bu arada, kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Yolun karşısına geçmeye çalışan anne ile kızına hızla gelen otomobilin çarpması anbean görüntülendi.