Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Elazığ’dan Gaziantep yönüne gitmekte olan Hatice Çiçek Yılmaz yönetimindeki 27 F 4308 plakalı otomobil, virajı alamayarak önce kaldırıma çıktı ardından aydınlatma direğine çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Hatice Çiçek Yılmaz (29) ile eşi Cuma Çiçek (34), çocukları Nisa Çiçek (6) ve Zeliha Çiçek (4) yaralandı.

Kaza sonrası hava yastıklarının açılmasıyla otomobilde sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri kurtardı. 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çarpmanın etkisiyle araçtan asfalta sızan yakıt ve yağ itfaiye ekipleri tarafından temizlendi.