Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kahramanmaraş'ta bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Onikişubat ilçesi Suçatı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökhan Asma idaresindeki 41 RE 046 plakalı otomobil, Onikişubat İlçesi Ilıca istikametinden il merkezine seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bariyerlere ok gibi saplanan kazada, otomobilde bulunan Ali İmran (18) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Gökhan Asma ise, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Gökhan Asma'nın sağlık durumu ciddiyetini korurken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.