Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan Demir’in kullandığı 46 EA 424 plakalı otomobil, önünde seyreden ve yol kenarındaki evine dönüş yapmak isteyen Ramazan Nehir idaresindeki 46 U 3838 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Otomobil, çarpışmanın etkisiyle karşı şeride geçerken, hafif ticari araç ise ön tekeri koptuktan sonra bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada, sürücülerden Ramazan Nehir ile yanında bulunan eşi Gülten Demir yaralandı. Yaralılara ilk müdahale, çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis’e ait ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı karı-kocanın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsünün yara almadan kurtulduğu kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.