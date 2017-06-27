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27 Haziran 2017 15:42

Otomobil ile traktör çarpıştı: 7 yaralı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri çocuk 7 kişi yaralandı.

Otomobil ile traktör çarpıştı: 7 yaralı

27 Haziran 2017 15:42


Edinilen bilgiye göre, Narlı yönüne gitmekte olan Ali Avcı (42) yönetimindeki 13 EC 649 plakalı otomobil ile geçitten dönmek için sağ şeritten aniden sola dönen Hüseyin Dapar’ın (68) kullandığı 46 P 4750 plakalı traktör çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte, otomobilde yolcu olarak bulunan Bünyamin Avcı (28), Gülüzar Kayğusuz (53), Abdulvahap Avcı (49), Ayşe Birsel Avcı (42) ve Gülsima Avcı (4) yaralandı.


Pazarcık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.




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