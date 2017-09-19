Diğer
Kategoriler
19 Eylül 2017 12:50

Otomobil, kaldırımdaki vatandaşa çarptı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde kaldırımda yürüdüğü sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin çarptığı vatandaş yaralandı.

Otomobil, kaldırımdaki vatandaşa çarptı

19 Eylül 2017 12:50

Kaza anı, güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.


Kaza, sabah saatlerinde Göktürk Caddesi üzerinde bulunan Hacı Abdullah Dede Köprüsü’nde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, Yusuf M. idaresindeki 27 FP 122 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kaldırıma çıktı. Otomobilin üzerine geldiğinden habersiz bir şekilde kaldırımda yürüyen Aziz Candoğan isimli vatandaşın ise kendisini kurtaracak vakti olmadı. Ne olduğunu anlamadan otomobil çarpan Candoğan, havaya fırladıktan sonra metrelerce uzakta beton zemine düştü. Yaralanan Candoğan’ın yardımına kazaya şahit olan vatandaşlar koştu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis’e ait ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve tedavisine burada devam edilen talihsiz vatandaşın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
KAHRAMANMARAŞ HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
  • Perşembe
    Sıcak
    33°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç