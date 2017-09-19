Otomobil, kaldırımdaki vatandaşa çarptı

Kaza anı, güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.

Kaza, sabah saatlerinde Göktürk Caddesi üzerinde bulunan Hacı Abdullah Dede Köprüsü’nde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, Yusuf M. idaresindeki 27 FP 122 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kaldırıma çıktı. Otomobilin üzerine geldiğinden habersiz bir şekilde kaldırımda yürüyen Aziz Candoğan isimli vatandaşın ise kendisini kurtaracak vakti olmadı. Ne olduğunu anlamadan otomobil çarpan Candoğan, havaya fırladıktan sonra metrelerce uzakta beton zemine düştü. Yaralanan Candoğan’ın yardımına kazaya şahit olan vatandaşlar koştu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis’e ait ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve tedavisine burada devam edilen talihsiz vatandaşın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.