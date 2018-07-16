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16 Temmuz 2018 17:27

Otomobil, kamyonete çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bir otomobilin, park halindeki kapalı kasa kamyonete arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Otomobil, kamyonete çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

16 Temmuz 2018 17:27


Kaza, Elbistan-Göksun karayolunun Karaelbistan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 46 E 9927 plakalı kapalı kasa kamyonetiyle tarlasından çilek toplamaya giden Abdulbaki Türk, ekmek almak için yol kenarındaki fırının önünde durdu. Bu sırada arkadan gelen Çağrı Boyraz yönetimindeki 33 DRF 03 plakalı otomobil kamyonete arkadan çarptı. Kazada kamyonetin arka bölümü ezilirken, hurdaya dönen otomobil ise yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kazada, kamyonet sürücüsü Türk ile aynı araçta bulunan Mehmet Dilki ve Şule Arslan ile otomobil sürücüsü Çağrı Boyraz yaralandı. Kazada yaralıların yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ambulansla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Abdulbaki Türk, sağlık durumunun ağır olması ve hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edildi. Türk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan Mehmet Dilki’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, diğer yaralılardan Şule Arslan ile otomobil sürücüsü Çağrı Boyraz’ın hafif yaralı olduğu bildirildi.


Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.




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