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04 Ağustos 2018 10:18

Otomobil, kanala uçtu: 1’i ağır 3 yaralı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atarak sulama kanalına uçması sonucunda yaşanan trafik kazasında, aynı aileden 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.

Otomobil, kanala uçtu: 1’i ağır 3 yaralı

04 Ağustos 2018 10:18


Kaza, ilçeye bağlı Izgın Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 46 ER 155 plakalı otomobiliyle Elbistan ilçe merkezinde doğru yola çıkan M.A., mahalle çıkışında aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil, takla attıktan sonra yaklaşık 1 metre derinliğindeki sulama kanalına uçtu. Kanal tabanında yan yatarak durabilen otomobilin sürücüsü M.A. ile eşi F.A. ve oğlu B.A. yaralandı. Kazazede aile fertleri, vatandaşların ihbarı sonucunda olay yerine gelen 112 Acil Servis’e ait ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan anne F.A., buradaki ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş’a sevk edildi. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan baba ile oğlunun tedavisine ise Elbistan’da devam edildiği öğrenildi.


Jandarma, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.




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