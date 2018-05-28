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28 Mayıs 2018 01:47

Otomobil nehre düştü baba öldü oğlu yaralı kurtuldu

Kahramanmaraş’ta Ceyhan Nehrinin üzerinde yer alan barajda kenarında balık avlamak isteyen baba-oğlun içinde bulunduğu otomobilin suya düşmesi sonucu 1 kişi öldü bir kişi yaralandı.

Otomobil nehre düştü baba öldü oğlu yaralı kurtuldu

28 Mayıs 2018 01:47


Olay, Onikişubat İlçesi Hasancıklı Mahallesi Kılavuzlu Barajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Muhammet Los (43) ile oğlu Talha Los (22), balık avlamak için baraj gölünün yanına geldi. Bir süre burada balık avlayan baba-oğul evlerine gitmek için otomobillerine bindi. İddiaya göre, Talha Los’un kullandığı otomobille geri manevra yapmak istediği anda vitesin karışması sonucu aracın kontrolünü kaybederek suya düştü.


Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekipleri, itfaiye su altı arama timleri, polis ve jandarma personeli sevk edildi.


Suya düşen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan Talha Los, ambulansla Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Tamamı sulara gömülen otomobilden çıkamayan Muhammed Los ise, dalgıçların 15 dakika süren kurtarma çalışması sonrası sudan çıkarıldı. Oğluyla aynı hastaneye sevk edilen baba Muhammed Los, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kurtarma operasyonu başında bizzat bulunan Kahramanmaraş İtfaiye Daire Başkanı Cahit Küçükönder ise, olayla ilgili şunları söyledi: “Aracını muhtemelen geri vitese takayım derken ileri vitese taktığı tahmin ediliyor. Bir tanesi kendi imkanları ile çıkmış araçtan. İkinci kazazedeyi dalgıçlarımız çıkarttı. Vatandaşlarımız su kenarlarında çok dikkatli olması gerekiyor.”




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