Otomobil sepetli motosiklete çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Karaelbistan Mahallesi yakınlarında bir aracın önünde seyreden sepetli motosiklete çarpması sonucunda aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Durumları ağır olan çocuklardan 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, diğer 2 kardeşin de yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Kaza, Elbistan-Göksun karayolunun Karaelbistan Mahallesi kesiminde meydana geldi. Osman Ş. idaresindeki 06 DJ 8434 plakalı otomobil, Elbistan istikametine doğru seyir halindeyken önünde giden Ertaç Demirci'nin (34) kullandığı sepetli motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile 30 yaşındaki eşi Sonel, çocukları Musa (11), Efecan (8) ve 4 yaşındaki Burak yola savrularak yaralandı. Otomobil sürücüsü ise kazanın ardından olay yerinden kaçtı. Kaza ihbarının ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Durumları ağır olan 3 kardeş ile anne ve babaları 112 Acil Servis'e ait ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan kardeşlerden 8 yaşındaki Efecan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Minik Efecan'ın cansız bedeni, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Ağır yaralı olan 2 kardeşinin ise sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, anne ve babanın hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Oğullarının ölüm haberini alan anne ve baba sinir krizleri geçirdi. Anne Sonel Demirci'nin feryatları yürekleri dağladı.

Kazanın ardından olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü, daha sonra başka bir araçla hastaneye gelip polis ekiplerine teslim oldu. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.