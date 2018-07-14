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14 Temmuz 2018 22:25

Otomobil sürücüsü, feci kazada hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şarampoldeki çukura çarptıktan sonra tarlaya giren otomobilin sürücüsü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Otomobil sürücüsü, feci kazada hayatını kaybetti

14 Temmuz 2018 22:25


Kaza, Elbistan-Malatya karayolunun Çiçek Mahallesi çıkışında yaşandı. 46 AAG 891 plakalı otomobili ile Elbistan’dan Malatya istikametine ilerleyen Barış Mengeç (22), aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil, önce şarampoldeki çukura çarptı. Demir yığınına dönen otomobil, yaklaşık 20 metre daha savrularak tarlaya girdi. Kazada, otomobilin sürücüsü Mengeç, ağır yaralandı. Araçta sıkışan yaralının yardımına, mahalle sakinleri koştu. Bölgeye, ambulans, itfaiye, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis’e ait ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan talihsiz sürücü, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.


Mengeç’in cansız bedeni, morga kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.




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