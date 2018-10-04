Otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Kahramanmaraş’ta takla atarak devrilen otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kahramanmaraş'ta takla atarak devrilen otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kaza, Onikişubat İlçesi Kahramanmaraş-Kayseri karayolu üniversite kavşağında meydana geldi. M. Ali Değişmez'in kullandığı 54 AN 007 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybolması sonucu takla atarak durabildi.
Kaza sonrası ters dönen otomobilde sürücü M. Ali Değişmez'i Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sıkıştığı yerden çıkardı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsünün sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.