Otomobildeki uyuşturucuyu "Atos" buldu

Kahramanmaraş'ta bir otomobilin içine gizlenmiş uyuşturucuyu narkotik arama köpeği Atos buldu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Narlı Mahallesi'nde, bir otomobili durdurarak Atos isimli uyuşturucu madde tespit köpeği ile yaptıkları aramada 20 gram eroin ve 2 gram metamfetamin isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili M.K, H.H.Ö. ve Y.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı.