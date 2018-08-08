Otomobilin 10 yaşındaki çocuğa çarpma anı kamerada

Edinilen bilgiye göre, 10 yaşındaki Efe T.’nin ağır yaralanmasına neden olan kaza, Elbistan-Göksun karayolunun Karaelbistan Mahallesi içinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen 10 yaşındaki Efe T.’ye, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 BHU 93 plakalı otomobil çarptı. Talihsiz çocuk, çarpmanın etkisiyle metrelerce fırlayarak asfalt zemine düştü. Ağır yaralanan Efe, hemen Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan küçük çocuk, hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle ambulansla Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.