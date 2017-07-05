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05 Temmuz 2017 10:50

Otomobilin motor bölümüne sıkışan kedi, 2 saatte kurtarıldı

Elbistan ilçesinde park halindeki bir otomobilin motor kısmında sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik uğraşı sonrasında kurtarıldı.

Otomobilin motor bölümüne sıkışan kedi, 2 saatte kurtarıldı

05 Temmuz 2017 10:50


Edinilen bilgiye göre, Güneşli Mahallesi Söğütlü Caddesi üzerinde oynayan çocuklar, park halindeki bir otomobilin motor kısmından kedi sesi geldiğini fark etti. Kendi çabaları ile kediyi çıkarmaya çalışan çocuklar, başarılı olamayınca durumu Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Elbistan İtfaiye Kısım Amirliği ekiplerine bildirdi. Otomobilin yanına gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları incelemede kedinin motor kısmında sıkıştığını anladı. Kısa sürede aracın sahibine ulaşan ekiplerin, kedi kurtarma operasyonu başlamış oldu. Kriko yardımıyla kaldırdıkları otomobilin ön tekerlerinden birini söken itfaiye erleri, 2 saatlik bir çalışmanın ardından kediye ulaşabildi. Sıkıştığı yerden kurtarılan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından tekrar serbest bırakıldı.


Vatandaşlar, yavru kedinin kurtarılması için büyük uğraş veren itfaiye erlerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.




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