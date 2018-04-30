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30 Nisan 2018 12:54

Otomobilin motoruna giren kediyi itfaiye kurtardı

Kahramanmaraş’ta bir otomobilin motor bölümüne saklanan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Otomobilin motoruna giren kediyi itfaiye kurtardı

30 Nisan 2018 12:54


Olay, sabah saatlerinde Onikişubat ilçesi Yunus Emre Mahallesi’nde yaşandı. Sabah evinden çıkan Oktay Karasu, 46 KL 866 plakalı otomobiline bırakılan ‘Arabada kedi var dikkat’ yazısı ile karşılaştı. Uzun uğraşlar ile otomobildeki yavru kediyi kurtaramayan Karasu, durumu Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri önce elleriyle, ardından sopa ve diğer aparatlarla yavru kediyi otomobilden kurtarmaya çalıştı. Tüm uğraşlara rağmen otomobilin motor bölümünden çıkmayan yavru kedi, itfaiye tarafından hafif basınçlı su ile bulunduğu yerden çıkarıldı. Yavru kedi, hemen yan tarafta bulunan bir başka otomobilin altına saklandı. Ekipler yavru kediyi buradan da uzaklaştırdı.




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