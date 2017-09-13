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13 Eylül 2017 11:29

Otomobilin motoruna sıkışan yavru kedi için vatandaşlar seferber oldu

Kahramanmaraş’ta otomobilin motoruna sıkışan yavru kedi için vatandaşlar seferber oldu.

Otomobilin motoruna sıkışan yavru kedi için vatandaşlar seferber oldu

13 Eylül 2017 11:29


Dulkadiroğlu ilçesinin Duraklı Mahallesi’nde park halindeki otomobilinin motor bölümüne giren yavru kedi için mahalle sakinleri harekete geçti. Mahallede yaşayan iki itfaiye erinin de katıldığı kurtarma operasyonunda yavru kediyi sıkıştığı yerden çıkarmak için otomobilinin bazı parçaları söküldü. Yavru kedinin sıkıştığı bölümde alan açan mahalleli, yine hep birlikte otomobili yükseklik kazandırarak kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Kurtarma operasyonu sırasında cep telefonuyla o anları görüntüleyen vatandaşların kedinin hayatta kalması için dua etmesi kayıtlara yansıdı.


Sıkıştığı yerden kurtarılan yavru kedi ise, serbest bırakılmasıyla gözden kayboldu.




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