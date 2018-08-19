Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 10 yaralı

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çardak Mahallesi civarında meydana gelen kazada, Samettin Bozkurt (41) yönetimindeki 31 PZ 376 plakalı otomobil ile Hakan Alp idaresindeki 46 AAH 853 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücülerle birlikte Zehra (33), Emin (3) Musa Eren (15) Eray Bozkurt (13) ile İlknur (20) Gamze Koca (18) Fadime (16) ve Menekşe Alp (20) yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.