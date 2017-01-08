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08 Ocak 2017 09:55

(Özel) Atatürk’ün yaşayan son askeri "idam" istedi

(Özel) Atatürk’ün yaşayan son askeri

08 Ocak 2017 09:55

Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün komutasında 4 yıl askerlik yapan Kahramanmaraşlı 110 yaşındaki Ali Şahan, terör belasından kurtulmak için idamın şart olduğunu belirterek, "İdam olmadığı zaman insan terbiye olmaz" dedi.
Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Erkenez Mahallesi’nde oğlu Mustafa Şahan’ın (67) yanında kalan Ali Şahan’ın en büyüğü 73 yaşında 4 oğlu, 5 kızı ve yaklaşık 100 torunu bulunuyor. 4 yıl askerlik hizmeti süresince Ağrı, Hakkari bölgelerinde görev yaptığını belirten 110 yaşındaki Ali Şahan, teskeresini aldığı gün Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün vefat ettiğini söyledi. Torununun torununu gören Şahan, odasında askerlik süresince kullandığı tüfeği ile diğer eşyalarını da muhafaza ediyor.
Eşini 35 yıl önce kaybeden, sonrasında evlenmeyen Ali Şahan, Ağrı’da jandarmayken teskeresini alıp eve döndüğünde Atatürk’ün hayatını kaybettiğini anlatarak, "Atatürk’ün zamanında Türkiye çok adaletliydi. Böylesi terörist bulunmazdı hiç. Böyle bir durumda idam ederlerdi. Elimde olsa şimdi asarım o hainleri. İdam olacak. Bu idam olmaz ise millet akıllanmaz. Zamanında Andırın tarafı hep eşkıya oldu. Bunun üzerine Adana’da bulunan Sarıçam denilen yerde 31 tanesini kurşuna dizdiler. Ondan sonra ne eşkıya kaldı ne başkası. Şimdi idam olmadığı zaman insan terbiye olmaz. Biz jandarma iken bizlere hayvanlar bile saldırmazdı korkusundan” diye konuştu.
İdam yasasının değiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Ali Şahan, “Recep Tayyip Erdoğan başbakanımızdı, cumhurbaşkanımız oldu. Yaptığı işlere hiç itirazım yok. Ancak böyle olur. Yalnız bir idam yok, idamı da getirirse başka noksanı yok. Şu yaşıma göre ben daha böyle bir rejim, böyle bir devlet görmedim. Daha bu durumu beğenmeyenler var. Yolu yapılmış, her şeyi yapılmış. Ben böylesini bundan önce görmedim. Bu hizmetleri beğenmemek insanlığın ağrına gider. Devlet böyle olur” dedi.
Yaşlılık nedeniyle duyma, görme güçlüğü çeken ve oğlu ile gelininin yardımlarıyla yaşamını sürdüren Ali Şahan, uzun yaşam sırrını günlük yoğurt, pekmez ve yumurta tüketimine bağlıyor.



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