(Özel) Canlı müzik eşliğinde tıraş keyfi

Dulkadiroğlu ilçesi Kurtuluş Mahallesi Demirciler Çarşısı’nda 30 yıldır berberlik yapan Ahmet Demir (43), müşterilerini canlı müzik eşliğinde tıraş ediyor. İş yerine gelen vatandaşları elinde gitarla karşılayan berber çalışanı, onlara gitar eşliğinden birbirinden farklı şarkılar söylüyor. Yanında çalışan insanların müzik öğrenmesini de isteyen berber esnafı Ahmet Demir, kalfalarının el becerilerinin gelişmesi için müziğe yönlendirdiğini, yaptığı sıra dışı uygulamanı insanlar tarafından beğenildiğini söyledi. Demir, “Yenilik yapmaya çalışıyorum. Müşterilerimiz sıkılmadan tıraş olsunlar diye canlı müzik eşliğinde tıraş ediyoruz. İş yerimize ayrı bir potansiyel ve heyecan katma amaçlı böyle bir uygulama başlattık” dedi.

Uygulamadan memnun olduğunu söyleyen Müşteri Mehmet Güler, “Ahmet usta yıllardır benim ustamdır. Devamlı farklı yeniliklerle karşımıza çıkıyor. Çok memnun kalıyorum canlı müzik eşliğinde tıraş olma imkanı buluyorum” diye konuştu.

Gitarist Batuhan Yörükal ise, “Burada çalışıyorum, hem gitarımı pratikleştiriyorum, hem de el becerimi geliştirip işimi öğrenmeye çalışıyorum. Aynı zamanda da müşterilerimizi memnun etmeye çalışıyorum” diye konuştu.