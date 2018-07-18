Özel ekip, Suriyelinin ölümüne sebep olan aracı Hatay’da buldu

Elbistan-Nurhak karayolunun ilçeye bağlı Özcanlı Mahallesi kesiminde meydana gelen olayda, Muhammed Elhamdo isimli Suriyeli mültecinin kullandığı motosiklete, cinsi ve plakası ilk etapta belirlenemeyen bir araç çarpıp kaçmıştı. Otomobilin altında yaklaşık 50 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü Elhamdo, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, sürücü ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmişti.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı, Muhammed Elhamdo’nun ölümüne sebep olan aracı ve sürücüsünü tespit etmek için özel ekip kurdu. Kurulan özel ekibin ilk işi, kaza mahallini didik didik incelemek oldu. Özel ekip, olay yerinden kaçan sürücü ya da araçtan bir iz bulmak için adeta kılı kırk yardı. Olay yerindeki kırık tampon parçalarına yoğunlaşan jandarma ekibi, irili ufaklı her parçayı, delil olarak muhafaza altına aldı. Olayın en çok dikkat ve özen isteyen çalışması ise bundan sonra başladı. Jandarma ekipleri, yapbozu andıran kırık tampona ait parçaları birleştirmek için harcadığı 15 saatin sonunda amacına ulaştı. Jandarmanın elinde artık aracın modelini belirleyeceği önemli bir delil vardı. Birleştirilen parçaları alan özel ekip, sanayi sitesinde girilmedik iş yeri bırakmadı. Ustaların verdiği bilgi doğrultusunda aracın markası ve modeli kesin olarak belirlendi.

Elbistan, Nurhak ve Ekinözü üçgeninde belirlenen model üzerindeki araçlar üzerinde yoğunlaşan Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, MOBESE ve kaza güzergahındaki iş yerlerine ait güvenlik kameralarının kayıtlarını aldı. Kaza anından geriye dönük olmak üzere onlarca kameradan alınan 36 saatlik görüntüyü izleyen özel ekip, sonunda aradığı ize ulaştı. Suriyeli Muhammed Elhamdo’ya çarpan aracın plakası ve ruhsat sahibi belirlendi. Şahsın ikametine giden jandarma ekipleri, ilk başta aracı bulamadı. Araç sahibi M.K., otomobili ile eşeğe çarptığını ve tamir için Hatay’a götürdüğünü söyledi. Özel ekip, araç sürücüsünün bu beyanı doğrultusunda hemen Hatay’a hareket etti. Hatay’daki bir tamirhanede aracı bulan ekipler, yaptıkları eşleştirmede, kırık tampon parçasının otomobile tam olarak uyduğunu belirleyerek, 72 saatlik hummalı çalışmanın sonucunu almış oldu.

Eldeki deliller ve veriler eşliğinde araç sürücüsü M.K. gözaltına alınarak işlemleri için Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Burada ifadesi alınan M.K., daha sonra Elbistan Adliyesi’ne sevk edildi.