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05 Temmuz 2017 16:57

(Özel Haber) Elektrikler gitti asansörde mahsur kaldı

Kahramanmaraş’ta elektriklerin kesildiği anda ikamet ettiği apartmanın asansöründe mahsur kalan vatandaşın imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

(Özel Haber) Elektrikler gitti asansörde mahsur kaldı

05 Temmuz 2017 16:57

15 dakika asansörde mahsur kalan ve aşırı sıcak nedeniyle fenalaşan Muhammet Pak, son anda kurtarıldı.


Dulkadiroğlu ilçesine bağlı İsmet Paşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi’ndeki Selçuk Apartmanı 4. katında ikamet eden Muhammet Pak, asansörden aşağı inmek istedi. Asansörün hareket etmesiyle birlikte elektrikler kesildi. 4. ve 3. katın arasındaki boşlukta mahsur kalan Muhammet Pak, bir süre elektriklerin gelmesini bekledi. 15 dakika sonra aşırı sıcaklık nedeniyle fenalaşan Pak, ailesi ve komşularından yardım istedi.


Vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıcak havayla birlikte havasız kalan ve fenalaşan Muhammet Pak’ın bulunduğu asansör kapısını demir kesme makinesiyle kırdı. İtfaiye ekipleri tarafından 3 dakikada asansörden çıkarılan Muhammet Pak’a ilk müdahale olay yerinde hazır bekleyen 112 sağlık ekipleri tarafından yapıldı.


Muhammet Pak’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, vatandaşlar elektrik kesintileri yüzünden sık sık bu durumun tekrarlandığını ifade ederek, yetkililerden yaşanan sorunun çözümü için destek istediler.




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