(Özel Haber) İğne oyaları Avrupa yolcusu

Tarihi Kapalı Çarşı’da satılan ve kadınların uzun uğraşları sonucu yaptığı iğne oyası işlemeli tülbentler kente gelen turistler tarafından en çok satın alınan ürünler arasında başı çekiyor. Türkiye’de kadınların özel günlerde taktığı ve tanesi bir buçuk ayda yapılan tülbentler kızların çeyizlerinde de bulunuyor.

Kapalı Çarşı’daki iş yerinde 10 ila 250 lira arsında değişen fiyatlarla tülbent satan Dönüş Ağcan, yabancıların el işi ürünlere ilgi gösterdiğini söyledi.

Dönüş Ağcan, kente ziyarete gelen özellikle Avrupa ülkesi turistlerinin tülbentleri yakınlarına hediye etmek amacıyla satın aldığını belirterek, “Ben bu işe başlayalı 5 yıl oldu işimiz çok güzel, 50 bayanla çalışıyorum. Ben malzemesini veriyorum, evlerinde iş yapıyorlar. Yani ne güzel evde mutfağına katkı, çok memnunuz. Ben bir ara dükkanı kapatacak oldum, hepsi benim üstüme geldi. ‘Kapatmayacaksın dükkanı’ dediler. Türkiye’de Maraş’tan başka hiçbir yerde yok bu iş. İpimiz, boncuğumuz, şeşimiz, bunu bayanlar çok ince ipliklerle işlerler. Yani çok zor, örneğin bir şeş en azından bir buçuk ayda hazırlanır. Çok emekli işler bunlar. Bu ürünümüzün fiyatı 180 lira. Çamdalı dediğimiz bir oya. Yani bir kızın çeyizinde olmazsa olmazı. Mevlit örtümüz, peremsek oya, çok boncuklular, Antep işi dediğimiz mevlit örtüsünden, çam dalı, sepet oyası ve gül dalımız ve farklı çeşitlerde ürünlerimiz var. Bu ürünlerin tamamı Kahramanmaraş’ta üretiliyor, başka yerde yok. Başka yerde var ama biraz kabadır onlar. Bizim işimiz ince iş, Maraş işi incedir. Kahramanmaraş’a gelen turistler ürünlerimizden almadan gitmez. Talep o kadar çok olduğu için elimizde ürün kalmadı. Özellikle çevre illerin yanı sıra Avrupa’dan gelen gurbetçilere, veriyoruz. Gelen müşteri almadan gitmez, Almanya, Hollanda, İsviçre gibi ülkelerden gelen misafirlere satıyoruz” diye konuştu.