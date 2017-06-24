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24 Haziran 2017 09:38

(Özel Haber) Türk askerlerinin savaşta kullandığı bir kamyon miğferi eritilmesin diye satın aldı

Kahramanmaraş’ta bir kişi, savaşlarda Türk askerinin kullandığı bir kamyon çelik miğferi satın alarak dostlarına hediye ediyor.

(Özel Haber) Türk askerlerinin savaşta kullandığı bir kamyon miğferi eritilmesin diye satın aldı

24 Haziran 2017 09:38


Kahramanmaraş’ta tarihi eşyalara düşkünlüğü ile tanınan Cahit Altıgöz, savaşlarda Türk askerinin özel bir kask türü olarak kullandığı bir kamyon çelik miğferi ihale ile satın alarak iş yerinde muhafaza altına aldı. Geçen 75 yıla rağmen miğferlerde bulunan Türk bayrağının bazı miğferlerde kaldığı görülüyor.


Yaklaşık 75 yıllık 5 bin adet miğferi iş yerinin deposunda muhafaza eden Cahit Altıgöz, miğferleri evinde süs eşyası olarak kullanacak olan bütün dostlarına karşılıksız hediye ediyor.


Türk askerinin taktığı miğferlerin eritilip yok olmasına gönlünün razı olmadığını anlatan Cahit Altıgöz, ihaleye girerek satın aldığı 5 bin adet miğferlerin her birinin bir yaşanmışlığının, bir hatırasının olduğunu ifade etti.


Miğferleri bir kamyonla evine taşıdığını söyleyen Altıgöz “Bu miğferleri ben bir yerde gördüm, ihale usulü ile satın aldım. Bunların yok olup gitmesine hiçbir şekilde gönlüm razı olmadı. Bu miğferler Türk askerimizin kullandığı çelikten yapılma tamamen orijinal miğferlerdir. Daha sonra bunları korudum muhafaza ettim, dostlara ve bu işe gönül vermiş olanlara hediye ettim, bir bir, iki iki, hediye etmekteyim” dedi.




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