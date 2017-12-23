(Özel) Kahramanmaraş’ta balık fiyatları tavan yaptı

Balık üretimi ve tüketiminde Türkiye’de ön sıralarda bulunan Kahramanmaraş’ta, havanın normalden sıcak ve kurak seyretmesi balığın fiyatını yükseltti. Kahramanmaraş balık pazarında 22 yıldır balıkçılık yapan İbrahim Sarı, geçen yıllara nazaran balık fiyatlarının yüksek, satışlarında düşük olduğunu dile getirdi. Balık fiyatlarıyla yağışların birbirine bağlantılı olduğunu söyleyen balıkçı esnafı İbrahim Sarı, balık fiyatlarını da açıkladı.

Sarı, “Malumunuz bu yıl kuraklığın fazla olması balıkçılık sektörünü de vurdu. Bu nedenle geçtiğimiz yıla göre, balık fiyatlarımız çok yüksek. Kahramanmaraş özellikle alabalık ithalatında Türkiye’nin 3’üncü sırasında bulunuyor ve bu da satışları etkiliyor. Geçtiğimiz yıla göre de balık satışlarında büyük bir düşüş görünüyor. Havaların normalinden sıcak olması ve mevsimsel etkilerde eklenerek fiyatlar artıyor ve satışlar düşüyor. Balık olursa fiyatlar düşer ve satışta olur. Balık fiyatlarında taze hamsi 20 lira, donmuş hamsi 15 lira, levrek ve çupralar 30 ile 35 arası değişiyor. 4 kişilik bir ailenin ortalama balık tüketimi 100 lira civarında. Bu arada bir evin haftada en azından bir defa balık tüketmesi gerekir” dedi.

Öte yandan, pazara oğluyla birlikte balık almaya gelen Müge Şanlıdere, burada bize göre fiyatlar uygun, ürünler çeşitli ve taze. Biz balığı haftada 2 gün tüketiyoruz, balığı da ailecek çok seviyoruz” diye konuştu.