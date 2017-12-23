Diğer
Kategoriler
23 Aralık 2017 10:22

(Özel) Kahramanmaraş’ta balık fiyatları tavan yaptı

Kış mevsiminde yağışların yetersizliği nedeniyle Kahramanmaraş’ta balık fiyatları tavan yaptı, satışlar düştü.

(Özel) Kahramanmaraş’ta balık fiyatları tavan yaptı

23 Aralık 2017 10:22


Balık üretimi ve tüketiminde Türkiye’de ön sıralarda bulunan Kahramanmaraş’ta, havanın normalden sıcak ve kurak seyretmesi balığın fiyatını yükseltti. Kahramanmaraş balık pazarında 22 yıldır balıkçılık yapan İbrahim Sarı, geçen yıllara nazaran balık fiyatlarının yüksek, satışlarında düşük olduğunu dile getirdi. Balık fiyatlarıyla yağışların birbirine bağlantılı olduğunu söyleyen balıkçı esnafı İbrahim Sarı, balık fiyatlarını da açıkladı.


Sarı, “Malumunuz bu yıl kuraklığın fazla olması balıkçılık sektörünü de vurdu. Bu nedenle geçtiğimiz yıla göre, balık fiyatlarımız çok yüksek. Kahramanmaraş özellikle alabalık ithalatında Türkiye’nin 3’üncü sırasında bulunuyor ve bu da satışları etkiliyor. Geçtiğimiz yıla göre de balık satışlarında büyük bir düşüş görünüyor. Havaların normalinden sıcak olması ve mevsimsel etkilerde eklenerek fiyatlar artıyor ve satışlar düşüyor. Balık olursa fiyatlar düşer ve satışta olur. Balık fiyatlarında taze hamsi 20 lira, donmuş hamsi 15 lira, levrek ve çupralar 30 ile 35 arası değişiyor. 4 kişilik bir ailenin ortalama balık tüketimi 100 lira civarında. Bu arada bir evin haftada en azından bir defa balık tüketmesi gerekir” dedi.


Öte yandan, pazara oğluyla birlikte balık almaya gelen Müge Şanlıdere, burada bize göre fiyatlar uygun, ürünler çeşitli ve taze. Biz balığı haftada 2 gün tüketiyoruz, balığı da ailecek çok seviyoruz” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
KAHRAMANMARAŞ HAVA DURUMU
11
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    11°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    13°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    13°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç