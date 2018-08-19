(Özel) Pazarcık’ta 1. Peynir Festivali başladı

Peynir Festivali başladı.
Pazarcık Belediyesinin geleneksel hale getirmeyi planladığı Peynir Festivali’nin ilki başladı. Atatürk Parkı’nda yoğun güvenlik önlemlerinin dikkat çektiği festivale halkın ilgisi yoğun oldu. Festival kapsamında Canlı Heykel Show, çeşitli animasyon gösterileri, Folklor gösterileri, Zeynep Doğru ve Bulut konseriyle festivale gelenler keyifli anlar yaşadı.
Festivalin 1. günü Belediye Başkanı Yakup Hamdi Bozdağ’ın konuşması ve sanatçılar Bulut ve Zeynep Doğru’ya plaket vermesiyle son buldu. Festival kapsamında 19 Ağustos Pazar günü ünlü sanatçı Ebru Yaşar saat 21.00’da Atatürk Parkı’nda konser verecek.