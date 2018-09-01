(Özel) Saklı kalmış lezzet ‘çullama’

Kahramanmaraş’ta Dulkadiroğlu Beyliği döneminden kaldığı tahmin edilen kente özgü tatlı, ev hanımı Yasemin Kırıcı tarafından hazırlanarak yeniden yaşatılıyor. Kahramanmaraş’ta yaşayan Kırıcı, kentin geçmişten kalma damak tadını mutfağında hazırladı.

Bastığı yumurta ve una bulandırdıktan sonra yağda kızartan Yasemin Kırıcı, içine ceviz veya fıstık bırakarak tatlandırdıktan sonra çullama tatlısını hazırlamış oluyor. Çullama tatlısını ninelerinden öğrendiğini ve gelecek nesillere aktarmak istediğini söyleyen Kırıcı, geçmişin lezzetlerini hazırlamaktan mutlu olduğunu dile getirdi.

Kırıcı, "Evde geçmişten kalma yemeklerimizle uğraşmak ve onları hazırlamayı çok seviyorum. Kahramanmaraş’ımızın bu konuda çok zengin bir şehir olduğunu düşünüyorum. Ananelerimizin ve ninelerimizin çok güzel yemekleri vardı. Bu lezzetlerimiz gittikçe kayboluyordu ve ben bu lezzetleri ortaya çıkarma adına çalışmalar yapmaya başladım. Çullama tatlısı da çok eski bir lezzet, birçok yerde pestil diye biliniyor ancak biz Kahramanmaraş’ta bastık diyoruz. Bu bastığın içine ceviz doldurup sarılıyor ve samsa haline geliyor. Hazırlanan samsayı yağda kızartıp akıta bandırdıktan sonra fıstık bırakıyoruz üzerine. Ortaya çıkan tatlıya ise Kahramanmaraş’ta ‘çullama’ diyoruz.

"Maraş lezzetleri evlerde saklı kaldı"

Çullamanın Kahramanmaraş’ın eski ve lezzetli bir tatlısı olduğunu söyleyen Kırıcı, "Kahramanmaraş beylik bir şehir olduğu için tatlının da tarihinin çok eski olduğu söyleniyor. Bu tatlımız yıllardır artık sofralardaki yerini almaz olmuştu ama yeni nesil çok beğenmeye başladı. Benim amacım unutulmaya yüz tutmuş lezzetleri ortaya çıkartmaktır. Çullamanın Kahramanmaraş’ta herhangi bir yerde satışı mümkün değil ve evlerde yapılan bir tatlı türüdür. Kahramanmaraş’ta lezzetlerin birçoğu hep evlerde saklı kalmış durumda" diye konuştu.