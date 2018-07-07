(Özel) Stres atmanın yeni yolu ‘Boks Makinesi’

Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahllesi’nde farklı noktalarda yer alan boks makineleri, artan iş temposundan kurtulmak isteyenlerin uğrak yeri haline geldi.

Özellikle, gençler tarafından tercih edilen boks makinesine, puanlama sitemi sayesinde 1 lira karşılığında iki kez yumruk atılıyor.

Çevreye verdiği rahatsızlıktan dolayı da zaman zaman şikayetler alan iş yeri sahipleri, makinelerinin gün içinde kullanılması istiyor.

8 yaş üzeri insanların makineyi kullanabildiğini söyleyen işletmeci Ümit Orçan, insanları rahatsız etmeme adına makinenin gece kullanılmamasını istedi.

Stres atmanın güzel bir oyun taktiğiyle giderildiğini dile getiren Orçan, “Bu oyunun kesinlikle haramı yoktur, tamamen eğlenceye dayalıdır, 8 yaş ve üzeri insanların stres atma aracıdır. Çevreden insanların rahatsız ve şikayet ettiği durumlar oluyor. Biz bu aleti genellikle gündüz saatlerinde kullandırıyoruz. Akşam saat 20.00’da kapatıyoruz. Özellikle küçük çocukların rahatsız olmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Örneğin etrafına branda ve yalıtım gibi durumlar olursa, sesin daha az olacağına inanıyorum. Boks makinesi bulunan diğer esnaflarımızdan da sabah saat 08.00 ve akşam saat 20.00 Aralığında kullandırmalarını rica ediyorum” dedi.

İnsanların özgür olduğunu ancak başkalarının rahatsız edilmeden yaşaması gerektiğini söyleyen Ertan Kazan, “Günümüzde insanların birçoğu stres içerisinde ve farklı yöntemlerle bu streslerini üzerlerinden atar. Burada da stres atılır ve öfkesini yener gider. İnsanlar özgürdür, ancak başkalarını rahatsız etmemek kaydıyla. Çevreyi rahatsız eden onca şeyler varken bu gibi şeyler insanları rahatsız etmesinin önemli olmadığını düşünüyorum” dedi.

Makinelerin kapalı alanda kullanılması gerektiğini dile getiren bir başka vatandaş ise, rahatsız olduklarını söyledi.