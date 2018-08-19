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19 Ağustos 2018 08:55

(Özel) Takı töreninde gelin ve damada uçak bileti

Kahramanmaraş’ta düzenlenen bir düğün merasiminde gelin ve damada takı merasiminde uçak bileti takıldı.

(Özel) Takı töreninde gelin ve damada uçak bileti

19 Ağustos 2018 08:55


Kahramanmaraşlı Hüseyin ve Mehtap Özdemir çifti düzenlenen düğün töreniyle dünya evine girdi. Düğün törenine katılanlar gönüllerince eğlenirken, çiftin arkadaşı olan Erhan Ersavaş, çifte takı töreninde Türk Lirasına destek amaçlı uçak bileti hediye etti.


Kıbrıs’a gidiş dönüşlü tarifeli uçak biletini gelin ve damadın göğsüne takan Erhan Ersavaş, Kahramanmaraş düğünlerinde Türk Lirasına desteğin hep olduğunu söyledi. Çite bir ömür boyu mutluluk dileyen Ersavaş, döviz yerine uçak bileti hediye etmekten mutlu olduğunu da söyledi. Ersavaş, “Ülkemizde var olan ekonomik savaşlara inat, biz Türk Lirasını çok değerli olduğunu Kahramanmaraşlılar olarak göstermek istedik. Maraş düğünümüzde altının dışında sadece Türk parasının takıldığını görüyorsunuz. Bunun yanı sıra çiftimize uçak bileti takmak istedik. Dolara inat ülkemizi bu şekilde desteklemek istedik. Çiftimize de yakışacağını düşündüm, onları uçak biletiyle Kıbrıs’a uğurlamak istedim” diye konuştu.


Hediye edilen uçak biletleri sayesinde Türk Lirasına önemli bir desteğin verildiğini söyleyen gelin Mehtap Özdemir, “Erhan kardeşimize çok teşekkür ediyorum böyle bir incelik düşündüğü için. Ve herkese Türk Lirasının ne kadar değerli olduğunu buradan göstermiş oldu” diye konuştu.


Kıbrıs’a gidiş dönüşlü uçak biletinin kendileri için sürpriz olduğunu söyleyen damat Hüseyin Özdemir, “Hediye edilen biletler için teşekkür ediyorum. Günümüzde Türk Lirasıyla alışveriş yapmanın ne kadar önemli olduğunu bize göstermiş oldu. Verilen hediyeden hiç haberimiz yoktu, kendisine ve gelen misafirlerimize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.




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