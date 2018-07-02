Paksoy: "Elbistan’da 300 bin dönüm alana GES kurulabilir"

lokasyonunda bulunduğunu belirterek, "Elbistan, Güneş Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynakları Alanı (YEKA) olarak belirlenirse 2 bin megavat kurulu güce sahip santral kurulabilir" diye konuştu.

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Paksoy, Konya-Karapınar’daki YEKA ihalesine de işaret ederek ilçedeki vasıfsız tarım arazilerine kurulacak güneş enerjisi santralinin kapasitesinin Afşin-Elbistan A ve B Termik Santralleri ile eşdeğer olacağına vurgu yaptı.

Elbistan’ın bu potansiyeline ilişkin olarak değerlendirmelerde bulunan Paksoy, ilçede 300 bin dönüm arazinin, güneş enerjisi santrali kurulumu için uygun durumda olduğunu kaydetti.

Türkiye’de güneş enerjisi santrali kurulumu noktasında Elbistan’ın, Van ve Konya’dan sonra 3. sırada yer aldığını ifade eden Başkan Paksoy, "Elbistan, çok güzel bir bölgede bulunuyor. İklim ve konum itibariyle güneş enerjisi yönünden Türkiye’nin verimlilik açısından en iyi 3. bölgesi olarak tespit edilmiştir. İlk sırada Van ve ikinci sırada ise Konya yer almaktadır. Elbistan’da tahminlerimize göre 300 bin dönümün üzerinde 5. veya 6. sınıf olarak sınıflandırdığımız tarım arazisi bulunmaktadır. Bu arazileri inşallah Konya-Karapınar’da olduğu gibi Güneş Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) olarak ihalesini yapıp burada yaklaşık 2 bin MW elektrik enerjisi üretebiliriz. Bu kapasite de A ve B Termik Santrali’ne eşdeğerdir" dedi.

Elbistan’ın rüzgar enerjisi potansiyeline de dikkat çeken Başkan Paksoy, "Elbistan’da bu şekilde bir yenilenebilir enerji kaynaklı yatırım yapılırsa hem toprağımız zarar etmez de ülkemizin enerji ihtiyacının karşılanmasında önemli bir katkı sağlamış oluruz. Ayrıca rüzgar enerjisi santraliyle ilgili de yatırımlar var. Şu ana kadar 120 MW’si ihale olmuş durumda. İnşallah önümüzdeki günlerde faaliyete geçecektir. Elbistan ve Afşin’de şu ana kadar 124 MW kapasiteye sahip güneş enerjisi santralimiz var. Termik santraller kadar da olmasa da istihdama katkıda bulunur" şeklinde konuştu.