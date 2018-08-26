Para çekme makinesinde kart kopyalama cihazı bulundu

Dulkadiroğlu ilçesi, Zübeyde Hanım Bulvarı’nda kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından bir bankaya ait para çekme makinesine kart okuyucu aparatı uydurularak takıldı.

Para çekmek için ATM’ye gelen Ali Kulotu, kart yuvasına uydurulmuş hareketli şekilde duran aparatı fark etti. Eliyle kontrol ettikten sonra aparatı yerinden çıkaran Ali Kulotu, hırsızlar tarafından aparatın içine bırakılmış hafıza kartı ve USB okuyucularını gördü. Vatandaşların kart bilgilerinin kopyalandığını tahmin eden ve hırsızlık girişimi olduğunu düşünen Kulotu, durumu polise bildirerek kart okuyucusu ve bulduğu cihazı polise teslim etti.

Bu tarz hırsızlık olaylarını televizyonlardan gördüğünü söyleyen Ali Kulotlu, insanların para çekerken dikkatli olmasını istedi. Kulotu, “Ben maaş çekmeye geldim. Cihazın üzerinde ayrı bir aparatın takılı olduğunu ve oynadığını fark ettim. Aparatın aynısı elimle çıkardım ve polise bildirdim. Cihazı polise teslim ettik” dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.