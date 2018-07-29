Park halindeki kamyonların mazotu çalındı

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Eyüp Sultan Mahallesi batı çevre yolunda yaşandı. Süleyman Çanak, Serkan Çanak ve Sezgin Yıldız’a ait 3 nakliye kamyonu park halindeyken sabah saatlerinde hırsızlar tarafından depolarından mazot çalındı. Yaklaşık 400 litre mazotu hortumladıktan sonra kayıplara karışan hırsızların, aynı bölgede geçtiğimiz hafta birçok kamyonun aküsü ile çeşitli materyalleri aldığı öğrenildi.

Kamyonundan mazot çalınan Süleyman Çanak, “Burada park halindeki 3 kamyonumuzdan yaklaşık 400 litre mazot çalındı. Daha önce akülerimiz çalınmıştı. Kamyonlarımızı nereye park edeceğimizi bilmiyoruz. Bize yetkililerin bir yer tahsis etmesini istiyoruz” diye konuştu.

Bir başka kamyon şoförü Kurtuluş Koca ise, “Nereye bıraksak akülerimizi, mazotumuzu çalıyorlar. Bıktık artık bu hırsızların elinden” dedi.