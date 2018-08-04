Park halindeki otomobil, çıkan yangında küle döndü

Edinilen bilgiye göre, gurbetçi olduğu öğrenilen bir vatandaşın park halindeki otomobilinde yangın çıktı. Kısa sürede otomobili saran alevlere ilk olarak mahalle sakinleri müdahale etti. Vatandaşların çabası yetersiz kalınca, durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen otomobildeki yangını söndürmek için uzun uğraş verdi. Yangın tamamen kontrol altına alındığında ise, otomobilden geriye demir yığını kaldı.

Yangının, elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.