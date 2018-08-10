Parkta uyuşturucu satışı yapan 1 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Onikişubat Mahallesi Hayrullah Mahallesi’nde bir parkı takibe aldı.
Ekipler, park içerisinde uyuşturucu satın alan 2 şahıs üzerinden paket halinde 0,58 gr bonzai maddesi ele geçirildi. Şahıslar hakkında uyuşturucu madde bulundurmaktan işlem başlatıldı.
Operasyonda, satıcı konumunda bulunan K. G. isimli şahıs da yakalandı. Uyuşturucu satıcısının yapılan üst aramasında, 99 paket 62 gram bonzai maddesi, 20 adet ekstacy hap, 4 paket 0,50 gr metamfetamin ele geçirildi.
Şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.