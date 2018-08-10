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10 Ağustos 2018 22:35

Parkta uyuşturucu satışı yapan 1 kişi yakalandı

Kahramanmaraş polisi park içerisinde uyuşturucu satıcısı ve kullanıcısını suçüstü yakaladı.

Parkta uyuşturucu satışı yapan 1 kişi yakalandı

10 Ağustos 2018 22:35


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Onikişubat Mahallesi Hayrullah Mahallesi’nde bir parkı takibe aldı.


Ekipler, park içerisinde uyuşturucu satın alan 2 şahıs üzerinden paket halinde 0,58 gr bonzai maddesi ele geçirildi. Şahıslar hakkında uyuşturucu madde bulundurmaktan işlem başlatıldı.


Operasyonda, satıcı konumunda bulunan K. G. isimli şahıs da yakalandı. Uyuşturucu satıcısının yapılan üst aramasında, 99 paket 62 gram bonzai maddesi, 20 adet ekstacy hap, 4 paket 0,50 gr metamfetamin ele geçirildi.


Şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.




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