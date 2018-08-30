Patriot Komutanı da Zafer Bayramı kutlamalarını izledi

Törene, kentte konuşlu Patriot Hava Savunma Sistemi’nin İtalyan Komutanı Albay Rosario Colavare da katıldı.

Trabzon Bulvarı’nda düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96’ıncı yıl dönümü kutlama etkinlikleri saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Garnizon Komutanı Albay Adnan Köşker ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fatih Kiraz törene katılan vatandaşların bayramını kutladı.

Törende, Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gönderdiği 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma ve şiirlerin okunmasının ardından tören, askerlerin geçişi ve Büyükşehir Belediyesi bando ekibinin gösterisiyle sona erdi.

Törene, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra, NATO bünyesinde Kahramanmaraş’a konuşlandırılan İtalya Hava Savunma Sistemi Komutanı Albay Rosario Colavare da katılarak töreni ilgiyle izledi. Tören sonrası Garnizon Komutanı Adnan Köşker İtalyan komutan Colavare ile bir süre sohbet etti.