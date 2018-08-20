Pazarcık Peynir Festivali sona erdi

Peynir Festivali sona erdi.

Atatürk Parkı’nda iki gündür devam eden festival kapsamında bugün okçu ve peynir yarışması, çeşitli animasyonlar, canlı heykel şov, halk oyunları gösterisi ve konserler düzenlendi. Okçu ve peynir yarışmalarında dereceye girenlere tam, yarım ve çeyrek altın ödül verildi

Pazarcık Belediye Başkanı Yakup Hamdi Bozdağ, "İyi bir peynir satıcısı olan Gaziantepli esnaflarımıza saygımız var. Pazarlamayı onlar yapar üretimi biz yaparız. 1. Peynir Festivalimiz Pazarcık Peynirimizi tanıtma konusunda büyük önem arz ediyor. Birlik beraberliğe büyük ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde vatandaşlarımızı düzenlediğimiz 1. Peynir festivalimizle bir araya getirdik 2 gündür devam eden festivalimize ilçemiz, ilimiz ve çevre illerimizden vatandaşlarımız büyük ilgi gösteriyor. Güvenlik önlemlerimizi aldık hiçbir aksiliğe izin vermeden vatandaşlarımızın rahatlıkla vakit geçirmelerini sağlıyoruz. Vatandaşlarımıza çağrımdır muhakkak kahvaltılarında Pazarcık peyniri tüketsinler" dedi.