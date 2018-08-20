Diğer
Kategoriler
20 Ağustos 2018 12:35

Pazarcık Peynir Festivali sona erdi

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen 1.

Pazarcık Peynir Festivali sona erdi

20 Ağustos 2018 12:35

Peynir Festivali sona erdi.


Atatürk Parkı’nda iki gündür devam eden festival kapsamında bugün okçu ve peynir yarışması, çeşitli animasyonlar, canlı heykel şov, halk oyunları gösterisi ve konserler düzenlendi. Okçu ve peynir yarışmalarında dereceye girenlere tam, yarım ve çeyrek altın ödül verildi


Pazarcık Belediye Başkanı Yakup Hamdi Bozdağ, "İyi bir peynir satıcısı olan Gaziantepli esnaflarımıza saygımız var. Pazarlamayı onlar yapar üretimi biz yaparız. 1. Peynir Festivalimiz Pazarcık Peynirimizi tanıtma konusunda büyük önem arz ediyor. Birlik beraberliğe büyük ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde vatandaşlarımızı düzenlediğimiz 1. Peynir festivalimizle bir araya getirdik 2 gündür devam eden festivalimize ilçemiz, ilimiz ve çevre illerimizden vatandaşlarımız büyük ilgi gösteriyor. Güvenlik önlemlerimizi aldık hiçbir aksiliğe izin vermeden vatandaşlarımızın rahatlıkla vakit geçirmelerini sağlıyoruz. Vatandaşlarımıza çağrımdır muhakkak kahvaltılarında Pazarcık peyniri tüketsinler" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
KAHRAMANMARAŞ HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
  • Salı
    Sıcak
    37°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç