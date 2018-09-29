Pazarcık'ın değerleri sınıflarda yaşatılacak

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Şehit Öğretmenler İlkokulu'nda bazı sınıflara Milli Mücadele kahramanları ve kanaat önderlerinin isimleri verildi. Okulun koridoruna 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri köşesi açıldı.

Sınıflardan ikisine Pazarcık ve Kahramanmaraş'ın kurtuluşunda önemli yeri olan ve TBMM tarafından paşalık unvanı verilen Atmalı Aşireti Lideri Yakup Hamdi Bozdağ Ağa ve Pazarcık'ın ileri gelen kanaat önderlerinden Elif Ana'nın ismi verildi.

Kendisi de büyük dedesi Paşa Yakup Hamdi Bozdağ'ın ismini taşıyan Pazarcık Belediye Başkanı Yakup Hamdi Bozdağ, Şehit Öğretmenler İlkokulunu ziyaret ederek okul yönetimine teşekkür etti.

Belediye Başkanı Yakup Hamdi Bozdağ;"Pazarcık'ı Pazarcık yapan değerlerimizi geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitim gördüğü sınıflara verilmesi bizleri çok sevindirdi. Okul Müdürü Sayın Erol Yorulmaz nezdinde tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.