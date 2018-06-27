Pazarcık’ta 15 bin ton sarımsak üretiliyor

Son yıllarda Narlı Ovası’nda sarımsak ekiminin yaygınlaşmasıyla yılda ortalama 15 bin ton sarımsak üretiliyor. Beşçeşme Mahallesi’nde üretilen sarımsaklar Türkiye’nin dört bir tarafına gönderiliyor.

Çiftci Ali Yüksek, yaptığı açıklamada, "Burada vatandaşlarımızın birçoğu geçimlerini sarımsak üretiminden sağlıyor. Pazarcık ve mahallelerinden Gaziantep ve çevre ilçelerden taşımalı olarak gelen binlerce mevsimlik işçi tarlalarda çalışıyorlar. Pazarcık, artık sarımsak üretim merkezlerinden biri haline geldi" dedi.

Sarımsağın gıda, ilaç sanayisinde önemli bir yeri olduğunu belirten Yüksek, "Bu bölgede yetişen sarımsağımız, kokusu ve tadının çok keskin olması, aromasının yoğun olması, kışa dayanıklı olması ve iriliği nedeniyle tercih ediliyor" dedi.