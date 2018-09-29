Pazarcık'ta 3 ayrı noktada aşure dağıtıldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde Pazarcık Belediyesi tarafından, muharrem ayı dolayısıyla 3 ayrı noktada vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Pazarcık Belediye Başkanı Yakup Hamdi Bozdağ, AK Parti Pazarcık İlçe Başkanı Harun Eskigün, Pazarcık Alevi Kültür Derneği Başkanı Hasan Hüseyin Değirmenci ve Pazarcık İlçe Müftüsü Ahmet Sevinç ile birlikte Cuma namazı sonrası Bilal-i Habeş Cami'nde, Pazarcık Belediyesi hizmet binası önünde ve yeni yapılan kapalı pazaryeri önünde yüzlerce vatandaşa aşure ikram etti.

Her yıl muharrem ayında vatandaşlara aşure ikram ettiklerini belirten Başkan Bozdağ; “Muharrem ayı çok önemli hadiselerin ortaya çıktığı mübarek bir ay. Bu ay içinde cereyan eden tarihi hadiselerden ibret almalıyız, birbirimizi hoşgörü içinde kucaklamalıyız. Geçmişte böyle etkinliklerin imkansızlıklardan dolayı yapılamadığını herkes biliyor. Çok şükür artık her evde aşurelerimiz kaynatılıp dağıtılıyor, böyle güzel bir etkinliğin mübarek Cuma gününe denk gelmesi de bizleri ayrıca mutlu etti” dedi.