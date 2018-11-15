Pazarcık'ta bin 40 öğrenci sportif yetenek taramasından geçti

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3. sınıftan bin 40 öğrenci sportif yetenek taramasından geçirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde hayata geçirilen "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi" kapsamında Pazarcık İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce ve Pazarcık Belediyesi katkılarıyla 12-13-14 Kasım tarihlerinde Pazarcık Spor Salonunda ilkokul 3'üncü sınıf öğrencileri Kahramanmaraş'tan gelen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri tarafından çeşitli testlerden geçirildi.

Öğrencilerin boy-kilo, oturma yüksekliği, kulaç uzunluğu, esneklik, dikey sıçrama, çeviklik, sağlık topu fırlatma, pençe kuvveti, sürat koşusu başlıklarında değerlendirilerek uygun spor branşlarına bakıldı.

Projenin amacının ilkokul 3'üncü sınıfa giden öğrencilerin sportif yeteneklerinin keşfedilmesi ve yetenekli bulunan öğrencilerinin yetenekleri doğrultusunda ilgili spor branşlarına yönlendirme olduğu belirtildi. Bu amaçla Pazarcık'ta bin 40 öğrenci yetenek taramasında geçirildi.