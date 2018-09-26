Pazarcık'ta pazar yeri için tezgah kuraları çekildi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaptırılan yeni kapalı pazar yerinin kura çekimi yapıldı.

Kapalı pazarındaki 124 satış yeri için yapılan kura çekimine pazar esnafı katıldı. Çekiliş, Belediye Başkanı Yakup Hamdi Bozdağ, Pazarcık Belediyesi Fen İşleri Müdürü Hasan Hayri Sarı, Zabıta Müdürü Mehmet Turan Han gözetiminde yapıldı.

Başkan Bozdağ, Yeni Kapalı Pazar yeriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Uzun yıllardır Pazarcık'a hizmet veren bir pazar yeri bulunmuyordu. Mevcut caddeye kurulan pazar yeri hızla gelişen ilçenin ihtiyaçlarına cevap verememesi nedeniyle seçim döneminde söz verdiğimiz yeni kapalı pazar yerimiz hizmete giriyor. Esnafımızın ve vatandaşımızın yeni pazar yerinde çok daha rahat alışveriş yapacağına inanıyorum. İlçemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.