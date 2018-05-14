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14 Mayıs 2018 11:01

Pazarcık’ta satranç turnuvası

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik satranç turnuvası düzenlendi.

Pazarcık’ta satranç turnuvası

14 Mayıs 2018 11:01


19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, Pazarcık Belediyesi sponsorluğunda, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvaya ilçe genelinde bulunan ilk ve ortaokul öğrencileri katıldı. Bu yıl beşincisi düzenlenen satranç turnuvasına toplam 220 öğrenci katıldı.


Turnuva sonunda dereceye giren öğrencilere ödüllerini Belediye Başkanı Yakup Hamdi Bozdağ, İlçe Garnizon Komutanı Abdulkadir Yağar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdiresi Yaprak Bozdağ, TSF Kahramanmaraş İl Temsilcisi Savaş Aksu ve TSF Pazarcık İlçe Temsilcisi Ali Çelik verdi.




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